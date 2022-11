Politie zegt te zijn gehinderd door tractors bij KOZP-protest in Staphorst

Agenten die zondag optraden bij een anti-Zwarte Piet-demonstratie in Staphorst, zouden in hun werk zijn gehinderd door meerdere blokkades van tractors. Dat meldt de politie Oost-Nederland in een antwoord op schriftelijke vragen van de Volkskrant . Bij het protest werden demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en mensenrechtenorganisatie Amnesty International belaagd door relschoppers.