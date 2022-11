Honderden boeren willen worden uitgekocht, maar wachten nog op regeling

Delen via E-mail

Honderden boeren willen worden uitgekocht door de regering, maar voor velen kan dat niet omdat er nog geen geschikte uitkoopregeling is. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs de provincies. Brancheorganisatie LTO stelt dat er snel een oplossing nodig is.

Zeker zevenhonderd boeren hebben zich bij de provincies gemeld. Zij willen wel stoppen, maar kunnen dat nog niet. De regelingen die er nu zijn, zoals die voor varkenshouders of de grote vervuilers, passen vaak niet bij deze boeren.

Er is wel een algemene regeling beschikbaar, maar die vergoedt de opschorting van een bedrijf maar gedeeltelijk. Daardoor is deze regeling niet aantrekkelijk voor boeren. De provincies vinden dat de uitvoering en de opzet van alle regelingen te lang duurt.

Dat is niet gunstig voor de natuur. Soms proberen boeren hun bedrijven zelf te verkopen, maar dan komt de stikstofruimte die dan vrijkomt niet bij de natuur terecht. Zo wordt het voor de provincies moeilijker om de stikstofdoelen te halen.

Het is niet met zekerheid te zeggen of de boeren daadwerkelijk gaan stoppen, maar ze zeggen het wel te willen. Er is vooral veel onduidelijkheid en frustratie.