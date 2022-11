Kritiek op houding KNVB in Qatar: 'Duitsers hebben wel de ballen om iets te doen'

Het gebrek aan actie vanuit de KNVB rondom de OneLove-campagne is ronduit teleurstellend. Dat zeggen voorzitters van de Roze Kameraden en John Blankenstein Foundation tegen NU.nl. De voetbalbond liet dinsdag op een rommelige manier weten niet naar de arbitrage te stappen om het FIFA-verbod op de symbolische armbanden. "Bij het eerste de beste dreigement doen ze toch niets, uit angst."

Paul van Dorst van de Roze Kameraden spreekt simpelweg van een "slappe houding". Hij ergert zich eraan dat de KNVB in de aanloop naar het WK zei dat ze een statement wilden maken. "Bij het eerste de beste dreigement doen ze toch niets, uit angst."

Volgens hem wordt de voetbalbond steeds minder betrouwbaar, omdat geopperde acties niet worden uitgevoerd. "Neem die gele kaart gewoon en vecht hem aan. Bewaak de morele ondergrens die je nu overboord gooit omdat je die kaart niet wil hebben."

Ook Karin Blankenstein van de gelijknamige stichting is teleurgesteld. Ze wijst op de acties van Engeland en Duitsland. De Engelse spelers knielden dinsdag voor aanvang van hun duel met Iran en de Duitsers hielden woensdag hun hand voor de mond bij de elftalfoto. Ook droeg de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser 'gewoon' de OneLove-band op de tribune.

"Zij hebben wél de ballen om iets te doen. Die acties gaan de wereld over. Waar blijven wij?", vraagt Blankenstein zich af.

Waar staat de OneLove-campagne voor? Met de OneLove-campagne kunnen deelnemers uitspreken dat zij vóór verbinding en tegen elke vorm van discriminatie zijn. De actie werd in maart gestart door de KNVB.

De actie staat nu weer in de belangstelling vanwege de mensenrechtensituatie in Qatar. Daar werden arbeidsmigranten uitgebuit en zijn zware straffen tegen homoseksualiteit in de wet verankerd.

'Nederland loopt niet meer voorop in strijd voor lhbti'ers in voetbalwereld'

Blankenstein beaamt dat het niet zo is dat de KNVB helemaal geen actie heeft ondernomen. Zo vindt ze het goed dat secretaris-generaal Gijs de Jong bij een diner in Qatar een OneLove-speldje droeg. "Maar je kunt zeker stellen dat we inmiddels achterlopen op het gebied van vechten voor lhbti-rechten in de voetbalwereld."

Ze begrijpt wel dat de KNVB niet voor die optie heeft gekozen. "Het zijn voetballers, die zijn daar om te presteren. Dat ligt gewoon lastig."

Het betekent niet dat de KNVB niets hoeft te doen, vindt ze. "Je kan echt wel als team iets doen en iets anders verzinnen. Dat lieten Engeland en Duitsland zien. Maar ik vermoed dat de urgentie om meer te doen niet zo breed gedragen wordt in Nederland."

Amnesty: 'FIFA en Qatar zijn echte boosdoeners'

Amnesty legt de schuld vooral bij de FIFA en organisator Qatar. "Ik denk dat je niet zozeer moet wijzen naar de KNVB, maar je moet vooral de schuld leggen bij de FIFA en Qatar. Dat zijn de echte boosdoeners", zegt Ruud Bosgraaf, Amnesty-woordvoerder op het Qatar-dossier. "Zij zijn degenen die dit hebben afgedwongen."

De organisatie begrijpt dat de KNVB is gezwicht voor het dreigement van de FIFA om dragers van de OneLove-band te bestraffen met een gele kaart. "Een gele kaart riskeren voor de aanvoerder, dat ga je natuurlijk niet doen", zegt Bosgraaf.

Toch betreurt Amnesty dat de voetbalbond niet naar het sporttribunaal CAS is gestapt. Woensdag liet de KNVB aan media, waaronder NU.nl, weten die stap te zetten, samen met de bonden van zes andere landen. In die verklaring bleek het woord 'niet' te ontbreken, dus dat werd haastig gecorrigeerd: geen gang naar CAS.

"Zo'n stap was een mooi signaal geweest richting FIFA dat het onmogelijk maken van het dragen van zo'n OneLove-band onbestaanbaar is", legt Bosgraaf uit. "We vinden dat ze dat wel hadden moeten doen."

Alternatieve statements

Mogelijk komt er alsnog een nieuwe actie vanuit het Nederlands elftal. Davy Klaassen zei woensdag bij een persmoment dat de spelers denken om een ander statement te maken. "Zoals Duitsland het heeft gedaan was pakkend."

Amnesty geeft aan weinig in zulke aanvullende statements te zien. "Het is wel raar dat we in dit toernooi een beetje vervallen zijn in dit soort symboliek", zegt Bosgraaf verwijzend naar het eerdere statement van het Duitse elftal.

"Het is natuurlijk absurd dat we een WK spelen waarbij vrijheid van meningsuiting van spelers zo ingeperkt wordt. Dat is heel typerend voor hoe FIFA omgaat met mensenrechten."

