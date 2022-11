Acht mensen onwel door giftige stof op industriepark Moerdijk, één zwaargewonde

Acht mensen zijn woensdag onwel geworden toen een giftige stof vrijkwam bij werkzaamheden op industrieterrein Moerdijk. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen heeft "ernstig letsel", meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De veiligheidsregio weet niet wat er precies is misgegaan, maar zegt dat er geen gevaar was voor de omgeving.

Fosfortrichloride kan ogen, huid en luchtwegen aantasten. Wie het inademt, kan last krijgen van longoedeem. In het ergste geval kunnen mensen aan blootstelling overlijden.

Of de stof in de tank hoorde te zitten, weet de veiligheidsregio niet. De situatie is inmiddels gestabiliseerd.

In juni 2014 was er een grote explosie bij Shell in Moerdijk. De knal was tot in Utrecht en Den Haag te voelen. De ontploffing gebeurde door een onverwachte chemische reactie tussen stoffen in een reactor. Twee mensen raakten daardoor gewond.