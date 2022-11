Onvoldoende aandacht voor opkomst antioverheidsextremisme Noord-Nederland

In Friesland, Groningen en Drenthe komen steeds meer extremistische incidenten voor. Die ontstaan vaak als gevolg van anti-Randstedelijk denken, concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De regering heeft het extremisme in Noord-Nederland niet goed in het vizier doordat er vooral wordt gelet op jihadisme.

Bij extremistische incidenten in Noord-Nederland speelt islamitisch radicalisme "slechts een beperkte rol", aldus de onderzoekers. Het extremisme in de regio heeft vooral te maken met het coronabeleid, de asielopvang en de opgelegde stikstofmaatregelen.

Opmerkelijk genoeg heeft de problematiek rond de gaswinning in Groningen vooralsnog niet geleid tot extremistische incidenten, blijkt uit het rapport.

Er is geen specifieke groep verantwoordelijk voor de incidenten. De onderzoekers constateren dat er een "breder gedeeld maatschappelijk ongenoegen" aanwezig is in de regio, het zogeheten anti-Randstedelijke denken. "Het biedt de regio een voedingsbodem voor anti-overheidsextremisme", schrijven de onderzoekers.

Aantal incidenten stijgt sinds 2014

Het team van de RUG probeerde via de media en data van rechtbanken bij te houden hoeveel incidenten er waren. Sinds 2014 gaat het om minder dan vijftien incidenten per jaar. Maar de laatste jaren worden steeds meer incidenten gemeld.

De aan extremisme gerelateerde incidenten lopen uiteen van bedreigingen en vernielingen tot aanslagen op journalisten. Ook de boeren die vandalisme pleegden bij het Groningse provinciehuis zijn aangemerkt als incident.

De onderzoekers concluderen dat er meer "bewustwording, expertise en capaciteit" nodig is. Dan kunnen de "recente ontwikkelingen omtrent radicalisering en extremisme" in de regio beter in de gaten gehouden worden.

Het onderzoek is verricht op aanvraag van de gemeente Groningen. Het team van de RUG interviewde 33 professionals van Noord-Nederlandse gemeenten, de regionale politie, het Openbaar Ministerie, inlichtingendienst AIVD, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Zorg- en Veiligheidshuizen, reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en het Landelijk Steunpunt Extremisme.

