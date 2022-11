Lichaam van vermiste Silvana Heber (36) gevonden in Brabants bosgebied

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Agenten hebben dinsdagavond het lichaam van de vermiste Silvana Heber (36) uit Hoogeloon gevonden. Dat bevestigt de politie woensdagochtend na onderzoek.

Het lichaam werd dinsdag rond 23.00 uur gevonden in een bosgebied tussen Vessem en Veldhoven (Noord-Brabant).

De politie zocht in het gebied na niet nader omschreven aanwijzingen. Het stuk bos was aan het oog onttrokken door grote zwarte schermen. Het onderzoek naar sporen bij de vindplaats ging 's nachts verder om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht.