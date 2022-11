Weerbericht: Dag begint flink bewolkt met in de middag veel kans op regen

Ook woensdag is de kans groot dat je in een regenbui terechtkomt. De dag begint bewolkt met vooral in het noorden lokaal een kleine bui. Later op de dag is heel Nederland aan de beurt wanneer er een regenzone van het zuidwesten naar het noordwesten trekt.

Na die buien blijft het even droog en klaart het op. Maar in de avond is het waarschijnlijk opnieuw raak. Dan kunnen vooral in het zuiden buien vallen.

De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 9 en de 10 graden. Verder waait er een matige wind uit zuidelijke richting. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig tot krachtig.

