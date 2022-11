Kabinet komt met extra stopbonus voor piekbelasters nabij natuurgebieden

Het kabinet gaat ongeveer drieduizend bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden een stopbonus aanbieden. Als een bedrijf stopt, krijgt hij tot 120 procent van de waarde van het bedrijf. Dat besloten betrokken ministers dinsdag.

De meeste piekbelasters zijn boerenbedrijven, maar er zijn ook ondernemingen bij in de industrie. Om in aanmerking te komen voor een regeling hoeven bedrijven niet per se helemaal te stoppen. Ze kunnen ook verduurzamen of verhuizen naar een plek verder uit de buurt van kwetsbare natuur.