Gemeente Nijmegen gaat registratie geslachtsverandering in paspoort vergoeden

Mensen uit Nijmegen die van geslacht wisselen en daarom een nieuw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort aanvragen, krijgen dat voortaan van de gemeente vergoed. Nijmegen is daarmee de eerste Nederlandse gemeente die dat mogelijk maakt, schrijft de Gelderlander dinsdag.

Het doel van de gemeente is om steun te bieden aan transgender personen die nog in transitie zijn. Voor veel van hen is het een belangrijke stap om het gewenste geslacht ook in het rijbewijs of paspoort te laten zetten.