Weerbericht: Veel bewolking, hier en daar een bui

Dinsdag lijkt een grijze en ietwat natte dag te worden. De temperatuur schommelt opnieuw zo rond de 8 graden.

De dag begint bewolkt. Zeer lokaal kan het lichtjes regenen, maar de meer stevige buien volgen later op de dag.

Ook de middag zal gekenmerkt worden door veel wolken. Dat kan af en toe worden opgebroken door een korte zonnige periode, maar vanaf het zuiden drijven in de loop van de dag nieuwe buien het land binnen.

Die buien zullen in de avond vooral het zuiden en oosten treffen, maar ook elders in het land is er kans op lichte regen. Vanavond en vannacht zullen de buien langzaamaan richting Duitsland trekken.