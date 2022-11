Gemeente Staphorst kondigt onderzoek aan naar geweld tegen demonstranten

De gemeente Staphorst heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar het handelen van de gemeente voorafgaand aan de sinterklaasintocht afgelopen zaterdag. Demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en medewerkers van Amnesty International werden bedreigd en met geweld bejegend, waarop de demonstratie werd afgelast.

Burgemeester Jan ten Kate zegt de agressie rond de sinterklaasintocht te veroordelen. "De beelden, waaronder die van medewerkers van Amnesty International die werden belaagd, hebben diepe indruk op mij gemaakt."

De politie sprak eerder onder meer van ernstige bedreigingen en veel geweld door relschoppers. De auto met daarin waarnemers van Amnesty International werd belaagd door de anti-KOZP-demonstranten. Ten Kate zegt hierover contact te hebben gehad met Amnesty International.

"Demonstreren is een grondrecht", reageert Ten Kate. "Ondanks alle voorbereidingen heb ik, voor de veiligheid van de demonstranten en kinderen op het Marktplein, de demonstratie op het laatste moment moeten afgelasten. Het onafhankelijke onderzoek moet antwoord geven op de vragen die er zijn."

Politie heeft nog niemand aangehouden

Het Openbaar Ministerie (OM) doet een strafrechtelijk onderzoek naar het geweld in Staphorst. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. "Er zijn diverse strafbare feiten gepleegd, zoals het vernielen van andermans eigendommen, diefstal van goederen en er is onder andere aangifte gedaan van bedreiging. Ook het verhinderen van een toegestane demonstratie is een strafbaar feit", meldt de politie.

De politie zegt kritisch te kijken naar haar eigen handelen rond de ongeregeldheden. "Het feit dat het ondanks de voorbereidingen niet gelukt is ernstige bedreigingen en ongeregeldheden te voorkomen, betreuren we enorm", liet de politie weten in een eerdere verklaring. "Het feit dat door de ongeregeldheden de situatie dusdanig onveilig was dat de demonstratie moest worden afgelast, is ernstig."

"Wanneer demonstreren onmogelijk gemaakt wordt, moet een burgemeester pal voor de rechten van de demonstranten gaan staan", schrijft KOZP-leider Jerry Afriyie in een verklaring. "We wachten op de dag dat een burgemeester, als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, een intocht afzegt in plaats van een demonstratie."

Burgemeester Ten Kate spreekt van onrust in de samenleving over verschillende onderwerpen. "Er gebeurt veel op dit moment, maar uitingen van agressie mogen nooit getolereerd worden", zegt hij. "Het is essentieel om verdraagzaam en met respect voor ieders mening met elkaar in gesprek te blijven. Los van het onderzoek is het dan ook belangrijk om de dialoog met elkaar te blijven zoeken."

