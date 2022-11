Amnesty: Te weinig agenten voor anti-Zwarte Piet-demonstratie in Staphorst

Er waren te weinig agenten beschikbaar bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) van afgelopen zaterdag in Staphorst, zegt Amnesty International tegen NU.nl. Hierdoor waren demonstranten onvoldoende beschermd. De mensenrechtenorganisatie was op verzoek van KOZP als waarnemer aanwezig.

"Er was te weinig politie op de been voor de grootte van het vijandige publiek dat de demonstratie wilde voorkomen", zegt een woordvoerder van Amnesty International. "Maar in aanloop naar de demonstratie waren er ook niet genoeg agenten ingezet om de demonstranten veilig naar hun locatie te begeleiden."

KOZP vroeg de politie drie dagen voor de demonstratie in Staphorst om begeleiding. Dit na talloze online bedreigingen en haatberichten, waar NU.nl screenshots van inzag.

"Kom maar op net als vroeger. Ketting rond de enkels en achter de auto hangen. Kaal tot op het bot", stond te lezen in een van de haatreacties die KOZP kreeg na de aankondiging van de demonstratie in Staphorst. Een andere Facebook-gebruiker reageerde met: "Fijn dat ze vast aankondigen dat ze daar gaan demonstreren. Ideaal voor de knokploegen!"

Met politie en gemeente in gesprek

"Het was bewijs waarom wij bescherming nodig hadden", vertelt Marisella de Cuba, woordvoerder van KOZP. "Nadat we dit bericht hadden gestuurd, gingen we met de politie en gemeente in gesprek. Op basis van deze haatberichten en onze eerdere ervaringen bij demonstraties vroegen we om camera's op locatie. Maar ook om bescherming onderweg, zodat wij veilig op locatie konden aankomen."

De politie reed met twee onherkenbare auto's voor en achter de colonne van negen voertuigen van KOZP en Amnesty. Om zo "eventuele blokkades te voorkomen of te omzeilen", schreef de politie maandag in een terugblik. "Helaas raakten een aantal demonstranten en waarnemers los van de colonne en stuitten zij onderaan de afrit van de A28 op de relschoppers."

Nadat duidelijk was geworden dat de politie de veiligheid van de demonstranten niet meer kon garanderen, werden ze naar een nabijgelegen benzinestation geleid. "We belden met de gemeente om te vragen wat er aan de hand was toen bleek dat ze onze demonstratie verboden", vertelt De Cuba. "En toen hingen ze op. De politie en gemeente hebben ons aan ons lot overgelaten."

'Verwachtte agenten op motoren'

Een politiewoordvoerder zei zaterdag tegen NRC dat deze begeleiding niet bedoeld was als bescherming, "maar om te zorgen dat de activisten tegelijk Staphorst konden binnenrijden". De politie wil vragen van NU.nl hierover niet beantwoorden.

Volgens Amnesty en KOZP was er te weinig politie-inzet. "Ik verwachtte dat er meerdere agenten op motorvoertuigen aan zouden sluiten om ons naar de locatie te begeleiden, maar dat gebeurde niet", zegt De Cuba.

"Toen we bij een rotonde aankwamen, raakte een aantal auto's uit de colonne. We hadden daardoor geen zicht meer op onze demonstranten. Zij vertelden ons later dat ze doodsangsten hebben uitgestaan toen ze vanaf de zijwegen werden belaagd door een woedende massa."



De geweldplegers stonden met brandende fakkels en gooiden olie in een van de voertuigen van KOZP-demonstranten. Er zou ook een andere auto van total loss zijn geslagen door pro-Zwarte Piet-betogers. "Dit was het gevolg van geen goede begeleiding", zegt De Cuba.

Politie en gemeente doen onderzoek

Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer (VU Amsterdam) hadden politie en burgemeester beter voorbereid moeten zijn op een escalatie. "We weten al sinds Gouda in 2014 en daarna van Zaandam, Apeldoorn en de Blokkeerfriezen dat dit een gevoelig en ingewikkeld dossier is. Nu laat de politie voor de zoveelste keer zien dat het demonstratierecht ogenschijnlijk niet voor iedereen geldt."

De politie stelt een onderzoek in naar haar eigen handelen. "Het feit dat het ondanks de voorbereidingen niet gelukt is ernstige bedreigingen en ongeregeldheden te voorkomen, betreuren we enorm. Daarom wordt op dit moment bekeken hoe de politie zich heeft voorbereid en hoe we op de dag zelf hebben gehandeld."

De gemeente Staphorst heeft maandagavond aangekondigd dat er een onafhankelijke onderzoek komt naar het geweld tegen de demonstranten.

Amnesty heeft aangifte gedaan van bedreiging en vernieling bij de sinterklaasintocht. KOZP overweegt hetzelfde te doen.

