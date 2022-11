Sanil B. gaat in hoger beroep tegen celstraf voor dood Carlo Heuvelman

Sanil B. gaat in hoger beroep in de zaak rond de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Dat bevestigt zijn advocaat Peter Plasman maandag. De rechtbank in Lelystad legde B. vrijdag een celstraf van zeven jaar op voor het uitgaansgeweld op het Spaanse eiland.

B. is volgens de rechtbank schuldig aan het medeplegen van doodslag van Heuvelman. Daarnaast werd B. schuldig bevonden aan tweemaal poging doodslag: eenmaal op een vriend van Heuvelman en eenmaal bij een andere vechtpartij eerder op de avond.

De rechtbank zei dat B. die nacht "opgefokt en agressief" was. "Hij was ook het centrum van de geweldaanvallen en stopte pas als diegene bewegingsloos op de grond lag."

B. is de enige die is veroordeeld voor de dood van Heuvelman. De rechtbank denkt wel dat er minimaal één andere persoon verantwoordelijk is voor de dood. Maar het kon niet worden bewezen dat een van de andere verdachten, Mees T. of Hein B., dat was geweest. T. en B. kregen wel straffen opgelegd voor ander geweld die nacht, evenals vier andere verdachten.

Plasman zei na het vonnis al dat de uitspraken van de rechtbank hard aankwamen bij B. De vader van B. liet direct na de uitspraak al aan NU.nl weten dat zijn zoon in hoger beroep zou gaan, omdat zijn zoon volgens hem onschuldig zou zijn.

