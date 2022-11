Sint en Piet overmeesteren winkeldief na achtervolging

Sinterklaas en Piet hebben zondagmiddag een winkeldief overmeesterd bij de woonboulevard in Almelo. Daar ging een wilde achtervolging aan vooraf, maar uiteindelijk kon Piet de dief in de houdgreep nemen en hem overdragen aan de politie.

De winkeldief was van plan een decoupeerzaag en ander gereedschap buit te maken in een bouwmarkt aan de Almelose woonboulevard. Toen op weg naar buiten de beveiligingspoortjes afgingen, zette de dief het op een lopen. Daarbij gooide hij zijn buit weg.

Op het plein voor de bouwmarkt stond Sinterklaas met Pieten en een aantal kinderen. Toen zij de dief zagen rennen, zetten de Sint en zeker één Piet meteen de achtervolging in. Hoewel de dief zich in een andere winkel wilde verstoppen, werd hij al snel gevonden. Hij probeerde nog te vluchten maar wist niet aan de houdgreep van Piet te ontkomen. Daarna werd hij overgedragen aan de politie.

De Sint, die in zijn vrije tijd als boa werkt in het Twentse Borne, viel niet uit zijn rol. Zo zei hij na het incident dat hij de Spaanse identiteit heeft en per boot vanuit Madrid is aangekomen in Almelo. Dat schrijft Tubantia. Een woordvoerder van de politie is blij met de hulp uit onverwachtse hoek: "Bijzonder om van de Sint een burgeraanhouding te krijgen."