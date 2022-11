Viruswaarheid-voorman Willem Engel voor de rechter wegens opruiing

Delen via E-mail

Viruswaarheid-voorman Willem Engel staat maandagmorgen voor de Rotterdamse rechtbank vanwege opruiing (aanzetten tot een strafbaar feit). Bijna een jaar geleden ondertekenden 22.581 mensen een collectieve aangifte tegen hem. In maart zat Engel twee weken in voorarrest.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Engel voor een reeks opruiende berichten op sociale media die met corona te maken hebben. Zo riep hij onder meer op Twitter op om medewerkers van prikbussen te fotograferen. Ook zijn oproep na het sluiten van een restaurant in Nijmegen door burgemeester Bruls speelt mee. "Bruls begaat een misdrijf in zijn rol als minidictatortje. Wederom ambtsmisdrijf. Morgen koffie drinken bij de ambtswoning", twitterde Engel toen.

In juni 2020 werden demonstraties van Viruswaarheid op het Malieveld verboden. Engel twitterde toen dat mensen niet konden worden tegengehouden om toch te komen. Ruim vierhonderd mensen werden op 21 juni 2020 gearresteerd, na het uitbreken van ongeregeldheden.

In september 2020 riep Engel zijn aanhang op om een zorgcentrum in Goirle te bellen. Dat centrum was gesloten wegens meerdere coronabesmettingen. De oproep leidde tot dagenlange scheldpartijen tegen telefonisten en zelfs doodsbedreigingen.