Weerbericht: Koud begin van de dag, daarna regen en kans op natte sneeuw

Maandagochtend is het koud. In het noorden ligt de temperatuur rond of onder nul. Eerst komen er nog wel wat opklaringen voor, maar later op de dag neemt de bewolking toe.

In de loop van de dag trekken er enkele regenbuien noordwaarts over het land. Er is ook natte sneeuw mogelijk. In de avond gaat het op veel plaatsen regenen.

Het wordt 3 tot 8 graden.

Dinsdag is het wisselend bewolkt en kan er lokaal een bui vallen. Het wordt dan 6 tot 8 graden.

