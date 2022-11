Groningen opnieuw uitgeroepen tot gezondste stad van Nederland

Delen via E-mail

Groningen is de gezondste stad van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis, meldt het AD. De adviesorganisatie beoordeelde 25 steden op hun gezondheid door te kijken naar bijvoorbeeld groenvoorzieningen, fietsvriendelijkheid en het tegengaan van hittestress. Groningen voerde de ranglijst twee jaar geleden ook al aan. Rotterdam eindigt dit jaar op de laatste plek.

Alle Nederlandse steden zijn in de afgelopen jaren gezonder geworden. De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) hebben minder vooruitgang geboekt dan andere steden. Daarnaast kampen de grote steden met slechte luchtkwaliteit, vooral in armere en dichtbebouwde wijken.

Opvallend is dat in de top tien de grote steden ontbreken. Pas op de veertiende plek komt Utrecht (ten opzichte van plek twaalf in 2020). Den Haag staat op plek zestien, Amsterdam op achttien en Rotterdam komt als laatste.