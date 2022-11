Dode bij schietpartij Zuidland, mogelijke verdachte aangehouden na crash A15

Delen via E-mail

Bij een schietpartij in het Zuid-Hollandse Zuidland is zondagavond een persoon overleden. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde op de Zoetemanring.

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en roept getuigen op om zich te melden.

Een mogelijke verdachte is dezelfde avond aangehouden. De persoon crashte op de A15 met hoge snelheid en raakte gewond. De bestuurder is naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt onderzocht of er een link is met de schietpartij in Zuidland.