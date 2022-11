Gladde wegen door sneeuwval in noordoostelijke provincies

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuwval in het noordoosten van het land. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en het noorden van Gelderland.

In het noordoosten kan men dus lokaal maandagochtend wakker worden met een sneeuwwit landschap. De meeste weermodellen verwachten in Flevoland, Overijssel en Drenthe enkele centimeters sneeuw. In Twente kan zelfs een laag van 7 centimeter sneeuw komen te liggen.