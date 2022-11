Amnesty doet aangifte van bedreiging na grimmige situatie sintfeest Staphorst

Amnesty International heeft aangifte gedaan van bedreiging en vernieling rond de sinterklaasintocht in Staphorst zaterdag. Waarnemers van Amnesty waren bij de intocht aanwezig vanwege de demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De auto waarin ze zaten werd belaagd door een groep tegendemonstranten.

Amnesty, dat afgelopen maandag in een rapport concludeerde dat het recht van demonstreren in Nederland onder druk staat, zegt alle feiten op tafel te willen hebben. "We hebben indringende vragen. Daarom pleit Amnesty voor een grondige evaluatie van het overheidshandelen in Staphorst, gisteren en de dagen daaraan voorafgaand." Op sociale media zijn veel reacties gekomen op de gedeelde beelden van de belaagde auto.