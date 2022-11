Noorden van Nederland kleurde al een beetje wit, vanavond weer kans sneeuw

In de provincie Groningen kleurde de grond zondagochtend al een heel klein beetje wit. Het laagje sneeuw verdween snel weer, maar het winterse weer is nog niet voorbij. Weerplaza verwacht zondagavond in het noordoosten weer sneeuwval.

Vanuit het westen gaat het de komende uren op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt ook een stuk warmer dan vannacht, met zelfs ruim 10 graden in Zeeland, zo meldt het weerbureau. De regen kan op sommige plekken wel gepaard gaan met (natte) sneeuw.

In eerste instantie wordt het landschap dus niet wit, maar later kan dat zeker wel. Dat komt doordat de neerslagzone langzaam in een noordelijk kouder gebied komt.

"Rondom de lijn Stavoren-Zwolle-Enschede lijkt de gunstigste overlap te gaan komen voor sneeuwval", schrijft Weerplaza. In totaal verwacht het weerbureau daar tussen de 4 en 7 millimeter (winterse) neerslag.

Sneeuw is vroeg dit jaar

Omdat de bodemtemperatuur eerst nog boven nul ligt, zal de sneeuw snel wegsmelten. Gedurende de zondagavond en -nacht als de grondtemperatuur gaat zakken. Als de winterse neerslag aanhoudt, blijft de sneeuw ook liggen.

In het noordoosten kan men dus lokaal maandagochtend wakker worden met een sneeuwwit landschap. De meeste weermodellen verwachten in Flevoland, Overijssel en Drenthe enkele centimeters sneeuw. In Twente kan zelfs een laag van 7 centimeter sneeuw komen te liggen.

De sneeuw komt vroeg dit jaar. Vorig jaar was het eerste witte landschap op 27 november. Volgens Weeronline is het overigens niet bijzonder dat het alleen in het noordoosten heeft gesneeuwd en waarschijnlijk gaat sneeuwen. Het verschil tussen het zuidwesten (19) en noordoosten (24) is gemiddeld vijf sneeuwdagen. Een sneeuwdag is een dag waarop sneeuwvlokken zijn waargenomen, ongeachte de hoeveelheid en of de sneeuw blijft liggen.

