Nu ook officieel: eerste matige vorst van het najaar gemeten in De Bilt

In de nacht van zaterdag op zondag heeft het voor het eerst dit najaar flink gevroren. In De Bilt is zondagochtend matige vorst gemeten, melden verschillende weerbureaus. Bij het hoofdstation daalde de temperatuur naar -6,5 graden.

Er is sprake van matige vorst als de temperatuur minimaal -5,0 graden is. Zaterdagavond was dat al in het Drentse Eeelde het geval. Om 21.20 uur werd daar -5,1 graden gemeten.

De eerste officiële matige vorst valt erg vroeg, normaal gebeurt dit gemiddeld rond 24 december. De laatste keer dat het tot matige vorst kwam in De Bilt is enige tijd geleden, op 22 december 2021.

In de nacht van zaterdag op zondag werd het het koudst in Twente, waar de temperatuur daalde naar -8,3 graden.

Vroege koude Nederlandse nacht

Weerplaza meldt dat de vorige keer dat het ergens in Nederland matig vroor op 3 april was. Op veel plaatsen in het oosten en zuiden werd het toen erg koud. De laagste temperatuur werd gemeten in het Gelderse Deelen met -6,3 graden.

Vorig jaar was op 10 december de eerste matige vorst. Toen werd het in die nacht -6,6 graden. Afgelopen nacht was het een stuk kouder.

Volgens Weerplaza is de matige vorst erg vroeg dit jaar. Gemiddeld komt de eerste lokale matige vorst pas voor rond 1 december. Toch kan het altijd vroeger. Op 7 oktober 1912 werd het in Winterswijk -5,7 graden.

Matige vorst is een vast onderdeel van de Nederlandse winter. Het is nog nooit voorgekomen dat in het winterseizoen geen matige vorst werd gemeten.

Eerder

Aanbevolen artikelen