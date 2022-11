Zakenman Van den Nieuwenhuyzen hoeft door fout OM geen 13 miljoen te betalen

Delen via E-mail

Zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen hoeft toch geen 13 miljoen euro te betalen aan de Staat. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag, dat oordeelde dat het Openbaar Ministerie (OM) fouten heeft gemaakt.

Tegen Rijnmond noemt Van den Nieuwenhuyzen het "een helder vonnis". Maar hij wil niet te vroeg juichen. "Het OM kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad, dat wacht ik rustig af."

Het OM kwam later met een vordering voor de miljoenen die hij onrechtmatig had opgestreken. De hoogte van de claim veranderde een aantal keer en in 2020 bepaalde een rechter dat er ongeveer 13 miljoen moest worden overgemaakt.