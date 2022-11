Politie doet onderzoek naar belemmeren demonstratie KOZP in Staphorst, veel aangiftes

De politie is een onderzoek gestart naar het belemmeren van de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bij de sinterklaasintocht in Staphorst. Die demonstratie was in eerste instantie toegestaan. Bij botsingen tussen demonstranten en tegenstanders van KOZP moest de Mobiele Eenheid worden ingezet. Er zijn aangiftes gedaan van bedreiging, vernieling van een auto en diefstal van goederen uit een auto.

De politie heeft nog niemand aangehouden. Ook vielen er bij de ongeregeldheden geen gewonden.

Demonstranten van KOZP waren onderweg naar Staphorst toen ze werden tegengehouden door tegenstanders op toegangswegen naar het Overijsselse dorp. Door de onrust rondom Staphorst besloot de gemeente in overleg met politie en het Openbaar Ministerie om de demonstratie van KOZP bij de intocht van sinterklaas af te blazen.

"De politie betreurt dat de demonstratie verboden moest worden. Het recht om te demonsteren is een groot goed in Nederland", zegt de politie Overijssel.

Te weinig politie om demonstratie te laten doorgaan

De politie moest op verschillende locaties in actie komen en werd daarom weggeroepen van het Marktplein in Staphorst, waar de sinterklaasintocht was. Vanwege het tekort aan politie op die plek kon de veiligheid van zowel bezoekers als demonstranten niet meer gewaarborgd worden. De groep demonstranten is na het horen van de afgelasting omgekeerd.

De politie onderzoekt of personen gelinkt kunnen worden aan het plegen van strafbare feiten. Zo werden mensen bedreigd, auto's vernield en dingen gestolen. Sommige tegenstanders van KOZP hadden zich als klassieke zwarte pieten uitgedost.

Volgens Jerry Afriyie van KOZP zijn leden van zijn groep gewelddadig bejegend door de tegendemonstranten. Daarbij zijn auto's bekogeld en beschadigd en is een ruit van een van de twee bussen van de groep vernield.

"Opnieuw is ons op het laatste moment het recht op demonstreren afgenomen en hebben de autoriteiten ons laten stikken ten gunste van een groep die ons dat recht niet gunt", zegt Afriyie. KOZP denkt nog na over eventuele te nemen stappen tegen het demonstratieverbod.

Rond 15.30 uur was het weer rustig in en rondom Staphorst. Het feest rond de sinterklaasintocht op het Marktplein ging gewoon door.

