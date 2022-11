Rust in Staphorst teruggekeerd na ME-inzet rond sinterklaasintocht

De Mobiele Eenheid is zaterdag aan het begin van de middag ingezet bij botsingen tussen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en tegenstanders van die beweging op verschillende toegangswegen naar Staphorst. Dat meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Rond 15.30 uur was het weer rustig in de Overijsselse plaats.

De ME is op meerdere plekken aanwezig geweest, zegt een politiewoordvoerder. De meeste onrust was volgens haar wel op de afrit van de A28. De politie moest daarnaast ook in actie komen in onder meer Meppel.

Op de A28 stonden volgens RTV Oost honderden tegendemonstranten die auto's tegenhielden. Sommigen van hen zijn verkleed als traditionele zwarte pieten. Volgens het regionale nieuwsmedium zou er vuurwerk zijn gegooid richting één auto en werd een ander voertuig bekogeld met eieren. In de voertuigen zouden KOZP-betogers zitten.

Volgens Jerry Afriyie van KOZP zijn leden van zijn groep gewelddadig bejegend door de tegendemonstranten, van wie enkelen hun gezicht zwart hadden geschminkt. Daarbij zijn auto's bekogeld en beschadigd en is een ruit van een van de twee bussen van de groep vernield.

De politiewoordvoerder kon de incidenten zaterdagmiddag niet bevestigen. Volgens haar zijn er geen arrestaties verricht.

Gemeente blies demonstratie af vanwege veiligheid

KOZP zou zaterdag demonstreren in Staphorst, maar die demonstratie werd kort van tevoren door de gemeente verboden. De gemeente nam dat besluit in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Door de onrust in en rondom Staphorst waren er geen politiemensen meer beschikbaar, waardoor de gemeente de veiligheid voor bezoekers van het feest en de demonstranten niet kon garanderen.

"Opnieuw is ons op het laatste moment het recht op demonstreren afgenomen en hebben de autoriteiten ons laten stikken ten gunste van een groep die ons dat recht niet gunt", zegt Afriyie. KOZP denkt nog na over eventuele te nemen stappen tegen het demonstratieverbod.

Het feest rond de sinterklaasintocht op het Marktplein ging gewoon door.

Aanbevolen artikelen