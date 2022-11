ME ingezet bij botsingen tussen betogers rond sinterklaasintocht Staphorst

Delen via E-mail

De Mobiele Eenheid is zaterdag ingezet bij botsingen tussen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en tegenstanders van die beweging op verschillende toegangswegen naar Staphorst. Dat meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Het gaat om onder meer het gebied rond de afrit van de A28 bij de Overijsselse plaats. De politie kan de ongeregeldheden verder niet toelichten en kan dus ook niet zeggen of er gewonden zijn gevallen.

Volgens RTV Oost staan op de A28 honderden tegendemonstranten die auto's tegenhouden. Sommigen van hen zijn verkleed als traditionele zwarte pieten. Volgens het regionale nieuwsmedium zou er vuurwerk zijn gegooid richting één auto en werd een ander voertuig bekogeld met eieren. In de voertuigen zouden KOZP-betogers zitten. De sfeer is grimmig.

KOZP zou zaterdag demonstreren in Staphorst, maar die demonstratie werd kort van tevoren verboden door de gemeente. De gemeente nam dat besluit in overleg met de politie en het OM. Volgens de politiewoordvoerder is de demonstratie verboden vanwege de onrust op de toegangswegen. Daardoor waren geen politiemensen meer beschikbaar voor de KOZP-demonstratie op het Marktplein.