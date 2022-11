Goed nieuws: Nog nooit zo weinig WW'ers | 'Uitgestorven' fazantduif gespot

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: Het aantal WW-uitkeringen was nog nooit zo klein. En een fazantduif die uitgestorven leek, is na 140 jaar plots weer gespot.

Aantal WW-uitkeringen bereikte in oktober laagste niveau ooit

Het gaat volgens het CBS om slechts 150.000 lopende werkloosheidsuitkeringen in een maand. "Sinds we dit bijhouden, was het aantal niet zo klein, terwijl er nu veel meer mensen zijn", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het statistiekbureau, dat het aantal WW-uitkeringen sinds 1998 registreert.

Proef met kunstrif tussen Texel en Vlieland levert spectaculaire resultaten op

Met het project 'Waddenmozaïek' hoopten onderzoekers een betere voedingsbodem te creëren voor de natuur. De eerste resultaten zijn veelbelovend, meldt Omrop Fryslân. Rond het kunstrif leven gemiddeld vijf keer zo veel vissen als in de zandgebieden eromheen. Ook het aantal verschillende soorten dat rond het rif groeit bleek heel groot. Daarnaast werden er ook nog eens meer zeehonden gespot.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Bacteriën die lepra veroorzaken kunnen mogelijk helpen tegen leverziekten. Lepra staat bekend als de ziekte die kan leiden tot ernstige vervormingen van armen, benen en het gezicht. Maar de bacteriën kunnen ook helpen tegen leverziekten, blijkt uit onderzoek van een universiteit in Edinburgh. Je leest er hier alles over.





Lepra staat bekend als de ziekte die kan leiden tot ernstige vervormingen van armen, benen en het gezicht. Maar de bacteriën kunnen ook helpen tegen leverziekten, blijkt uit onderzoek van een universiteit in Edinburgh. Je leest er hier alles over. Hij leek compleet uitgestorven, maar de zwartnekfazantduif is onlangs plots opgedoken in Papoea-Nieuw-Guinea. Voor het eerst sinds 1882 zijn er weer beelden van de vogel gemaakt. Drie onderzoekers zochten in september een maand lang naar de vogels. Toen ze bijna wilden opgeven, vonden ze de fazantduif alsnog rond de hoogste berg van het eiland.



"Het voelde alsof we een eenhoorn hadden gevonden", zegt een van de onderzoekers. "Hier hebben wij ons hele leven van gedroomd." De wetenschappers denken dat de populatie fazantduiven op het eiland in Papoea-Nieuw-Guinea erg klein is. Ze hopen de vogel te kunnen vangen om de overgebleven zwartnekfazantduiven te kunnen beschermen.

De meeste mensen duiken voor hun plezier, maar de Nederlander Nicky Dörfel wist er zijn beroep van te maken. Dörfel verdient zijn brood met het opduiken van golfballen die in het water terechtkomen. Zo is hij nu druk bij het DP World Tour Championship in Dubai. In twee dagen tijd vond hij al tienduizend golfballen, zie je in deze video.



Wil je elke week het Goed Nieuws-overzicht lezen? Klik hier om je aan te melden voor een pushbericht als we de volgende publiceren Blijf met meldingen op de hoogte

Ben je blij met dit Goed Nieuws-overzicht, of kunnen er dingen beter? NU.nl hoort graag je mening via deze korte vragenlijst van één minuut. Heel erg bedankt voor het invullen!

Eerder

Aanbevolen artikelen