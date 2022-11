Koude maar ook zonnige dag met nauwelijks kans op regen

Het wordt een erg koude dag vandaag, maar wel een met veel zonneschijn. Vanuit het oosten wordt er droge, koude lucht aangevoerd en dat zorgt voor een maximumtemperatuur van zo'n 2 tot 4 graden.

Al kan het door de wind nog een stuk kouder aanvoelen, met name in het eerste deel van de ochtend. In het zuiden is er nog enige bewolking wat alleen in Limburg voor een kleine bui kan zorgen.