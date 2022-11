Nederland roept Russische ambassadeur op matje om reactie op MH17-uitspraak

Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege een uitspraak van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over het MH17-proces. In dat proces legde een Nederlandse rechtbank twee voormalige Russische geheim agenten een levenslange gevangenisstraf op. Het ministerie zei dat het proces partijdig is verlopen.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vindt de reactie van de Russen "volstrekt verwerpelijk". Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

De twee veroordeelde Russen worden samen met een Oekraïense pro-Russische rebel verantwoordelijk gehouden voor het neerschieten van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders.

Rusland vindt dat het MH17-proces in Nederland niet onpartijdig is verlopen. "We vinden het erg betreurenswaardig dat de Haagse rechtbank niet heeft voldaan aan de basisprincipes van onpartijdigheid", zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook noemden de Russen de uitspraak politiek gemotiveerd.

Rusland zegt de veroordeelden niet uit te leveren aan Nederland. Hoekstra verwacht dit ook niet, maar zei wel dat Nederland dit punt moet blijven maken, "al kost het jaren". Hij noemde de uitspraak "een mijlpaal". "Je moet markeren wie schuldig is en de verantwoordelijken straffen", aldus de minister.

Er zijn geen bewijzen voor partijdigheid van de rechtbank. Hoekstra stelde dat Rusland zich op een "onjuiste en onfatsoenlijke manier heeft uitgelaten over het Nederlandse rechtssysteem". Het is volgens hem de omgekeerde wereld, aangezien Rusland zich momenteel zelf schuldig maakt aan rechtenschendingen tijdens de inval van het land in Oekraïne.

Aanbevolen artikelen