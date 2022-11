Weekendweerbericht: Temperaturen duiken onder nul en kans op vlokje sneeuw

De temperaturen dalen dit weekend tot rond het nulpunt en in de nachten gaat het vriezen. De winterse weersomstandigheden kunnen zondagavond zelfs voor een vlokje sneeuw zorgen in het oosten en noordoosten, voorspelt Weerplaza.

De kou trekt vrijdagavond al het land in. Hoewel het overdag nog een graad of tien wordt, krijgt Nederland in de avond te maken met koude lucht uit Scandinavië. Die bereikt eerst het noordoosten, waar het in de nacht van vrijdag op zaterdag wel 5 graden kan gaan vriezen.

Tegelijkertijd trekt er ook een neerslaggebied over het land. Volgens Weerplaza moeten we enige uren rekening houden met nattigheid, maar gaat het waarschijnlijk niet sneeuwen.

Zaterdag wordt het ook in de rest van het land kouder. De temperaturen blijven steken tussen de 2 en 5 graden, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Maar door de oostenwind voelt het kouder aan. De gevoelstemperatuur ligt een groot deel van de dag rond de 5 graden onder nul."

In de nacht van zaterdag op zondag dalen de temperaturen bijna overal tot onder het nulpunt. In het zuidwesten zal het ongeveer 1 graad gaan vriezen en in het noorden kan het kwik lokaal tot 7 graden onder nul dalen.

Zondag wordt de kans op echt winterweer groter. De dag begint grotendeels droog, maar in de middag trekt een regengebied vanuit het zuiden richting het oosten. Omdat het in het oosten en noordoosten ook nog koud is, is daar kans op (natte) sneeuw, zegt Van Bernebeek. "Het zou kunnen dat het op sommige plaatsen een beetje wit wordt."

