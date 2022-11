Almelose kruisboogschutter 'kan niet geloven' dat hij 'tot zoiets in staat' was

De man die wordt verdacht van het doden van twee vrouwen en het beschieten van agenten en een derde slachtoffer met een kruisboog herkent zichzelf op videobeelden. "Maar ik kan niet geloven dat ik tot zoiets in staat ben", zei verdachte Kenzo K. vrijdag in de rechtbank in Almelo.

In de rechtbank werd vrijdag minuut voor minuut besproken wat er die dag, 17 september 2021, gebeurde. De politie werd gealarmeerd door een verpleegkundige, die in paniek meldde dat een man probeerde de voordeur van een woning in Almelo te forceren. De vrouw was daar om een 70-jarige vrouw te verplegen. De 52-jarige nicht van de bewoonster probeerde de voordeur tegen te houden.

De verpleegkundige vluchtte naar het balkon, waar ze vanaf viel. K. beschoot haar vervolgens met een kruisboog. Daarna schoot hij gericht op zeker twee agenten. Iets na 10.00 uur werd K. neergeschoten door een agent.

Het 52-jarige slachtoffer werd als eerste gevonden in de woning. Op haar lichaam zaten zeventien steekwonden. Het 70-jarige slachtoffer werd op de bank aangetroffen en bleek negen steekwonden te hebben.

De verdachte bleek de voordeur met een mes te hebben vernield. Ook doorboorde hij een slaapkamerdeur met het mes. In die slaapkamer werd bloed van het 52-jarige slachtoffer gevonden. Op de sokken van K. en onder zijn nagels is later DNA-materiaal van beide slachtoffers aangetroffen.

Het incident werd gefilmd door omstanders. K. zegt zichzelf te herkennen op de beelden. "Het kan niet anders." Maar hij kan zich naar eigen zeggen niets herinneren van die dag.

De rechtbank in Almelo trekt vier dagen uit voor deze zaak.

Eerder

Aanbevolen artikelen