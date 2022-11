Risicovol drugsgebruik leidde in 2021 tot meer jonge mensen in ziekenhuis

Het aantal incidenten als gevolg van drugsgebruik steeg na de heropening van het uitgaansleven in 2021. Vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar belandden vaker op de spoedeisende hulp of in het ziekenhuis na risicovol xtc-gebruik. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Monitor Drugsincidenten 2021 van het Trimbos-instituut.

In 2021 werden in totaal 3.984 drugsincidenten gemeld. Daarbij ging het vaker om mannen dan om vrouwen. In de eerste helft van dat jaar werden minder incidenten gemeld, doordat er toen geen tot weinig festivals waren en de horeca (deels) gesloten was.

In juli mochten clubs en nachthoreca hun deuren weer openen en konden evenementen weer doorgaan na een lange sluitingsperiode vanwege het coronavirus. Op deze feesten waren meer mensen zwaar onder invloed dan voor de pandemie. Dat leidde ertoe dat er meer incidenten plaatsvonden waardoor mensen op de EHBO of in het ziekenhuis belandden.

In twee derde van alle gevallen ging het om overmatig en ongecontroleerd xtc-gebruik. Voor de pandemie was dat nog iets meer dan de helft. Xtc komt volgens het RIVM niet voor in de top tien van de gevaarlijkste drugs, maar je moet er wel verstandig mee omgaan. Het ging dan ook vooral mis bij jonge en onervaren gebruikers. Het is volgens de onderzoekers aannemelijk dat zij de drug na de opschorting van de coronamaatregelen voor het eerst gebruikten.

Top tien van gevaarlijkste drugs volgens het RIVM 1. Crack

2. Heroïne

3. Tabak

4. Alcohol

5. Cocaïne

6. Crystal meth (methamfetamine)

7. Speed (amfetamine)

8. GHB

9. Slaap- en kalmeringsmiddelen

10. Cannabis

Ook meer ernstige gevolgen na 3/4-MMC-, lachgas- en ketaminegebruik

In 2021 kwamen een stuk meer mensen in ziekenhuizen en op EHBO-posten terecht na het gebruik van 3-MMC of 4-MMC. Dat leidde ook vaker tot ernstige gevolgen, zoals epileptische aanvallen, hartritmestoornissen en bewusteloosheid. Vaak gebeurde dat bij twintigers die ook alcohol of andere drugs hadden gebruikt.

Op de spoedeisende hulp nam het aantal patiënten dat een medische behandeling nodig had door een lachgas- of ketaminevergiftiging ook sterk toe. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die medische problemen hebben door gebruik van deze drugs.

Bij een op de tien lachgasincidenten was er sprake van ernstige neurologische uitvalsverschijnselen. Denk bijvoorbeeld aan krachtverlies of pijn in armen en benen, gevoels- en loopstoornissen en blijvende tintelingen.

1:01 Afspelen knop Ongelukken onder invloed van lachgas: dit doet de partydrug met je

Eerder

Aanbevolen artikelen