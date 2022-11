Weerbericht: Vergeet je paraplu niet, druilerige herfstdag met lange buien

De bewolking neemt vrijdag de overhand, met daardoor veel en lange regenbuien. Het zorgt voor een druilerige herfstdag waarin alleen het zuiden kans maakt op een beetje zon.

Verder krijgen we ook nog te maken met een flink zuidenwind. Boven land is die matig tot vrij krachtig, in de kustgebieden krachtig en af en toe zelfs hard.





De temperatuur is hierdoor ook wat aan de lage kant. In het noorden wordt het zo'n 10 graden, in het zuiden loopt het kwik iets verder op richting de 12 graden.

Zaterdag trekt een gebied met regen en (natte) sneeuw over ons land. Later op de dag breekt dan vanuit het noordoosten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is met zo'n 1 tot 6 graden vrij koud.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

Aanbevolen artikelen