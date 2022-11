Homoseksueel stel aangevallen in Amsterdam, een van hen in ziekenhuis beland

Een 68-jarige man en zijn partner zijn zondagavond aangevallen op Meer en Vaart in Amsterdam. De man sprak een automobilist aan op zijn rijgedrag. Die was daar niet van gediend en sloeg en duwde hem. De politie zegt dat de dader daarbij discriminerende opmerkingen heeft gemaakt.

Pink Nieuw-West, een wijkorganisatie die opkomt voor de lhbtiq+-gemeenschap, heeft een bericht verspreid waarin het homoseksuele stel over de ervaringen vertelt. Zij hebben het over anti-lhbti+-geweld.

De politie is nog op zoek naar de dader. Bij het wegrijden stond zijn kofferbak open en het was erg druk op straat. De politie is op zoek naar getuigen en naar iemand die iets weet over de verdachte. Het gaat om een man met een lichtgetinte huidskleur en kort krullend zwart haar. Hij droeg donkere kleding en een donkere broek. Waarschijnlijk is hij rond de dertig.