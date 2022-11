Sanil B. als enige schuldig bevonden aan dood Carlo Heuvelman: zeven jaar cel

De rechtbank in Lelystad heeft vrijdag alleen Sanil B. schuldig bevonden aan de dood van Carlo Heuvelman en heeft hem veroordeeld tot zeven jaar cel. Mees T. en Hein B. zijn vrijgesproken als het gaat om de dood van de man uit Waddinxveen. Ze zijn wel schuldig bevonden aan ander geweld die nacht in juli vorig jaar en kregen hiervoor 2,5 jaar cel.

Met de veroordeling is de belangrijkste vraag in dit proces deels beantwoord: wat is er gebeurd met Carlo in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar?

Volgens de rechtbank werd de man voor café de Bierexpress geslagen en viel hij na een van die stompen op de grond. Daarna werd hij op zijn hoofd getrapt. Dat B. hieraan schuldig is, baseert de rechtbank op een belangrijke getuige die B. als dader aanwees.

Daarnaast is het aangetroffen DNA van Carlo op zijn schoen een zogenoemd daderspoor. Dat betekent dat het bewijs is dat hij Carlo heeft getrapt.

"De overtuiging van de rechtbank wordt versterkt door het gedrag die betreffende nacht", aldus de rechter. "Hij was die nacht opgefokt en agressief. Hij was ook het centrum van de geweldaanvallen en stopte pas als diegene bewegingsloos op de grond lag." Die uitspraken kwamen hard aan bij B., aldus zijn advocaat Peter Plasman.

Hoewel de rechtbank ervan overtuigd is dat minimaal één andere persoon ook verantwoordelijk is voor de dood van Carlo, is er onvoldoende bewijs dat dit Mees T. of Hein B. is geweest. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen hen acht jaar geëist.

2:31 Afspelen knop Deze straf krijgen de hoofdverdachten in de Mallorca-zaak

Sanil ook schuldig aan tweemaal poging doodslag

Een van de vrienden van Carlo werd ook op zijn hoofd getrapt en dit is ten laste gelegd als een poging doodslag. Ook hier is Sanil B. schuldig aan bevonden, net als Hein B.

Eerder die nacht vond er al een gevecht plaats met dezelfde verdachten uit Hilversum, maar het geweld voor café De Zaak was gericht tegen een vriendengroep uit Heerhugowaard. Ook hier werd een man tegen zijn hoofd getrapt en volgens de rechtbank is Sanil B. hier eveneens bij betrokken.

Niet alleen B. is schuldig aan deze poging tot doodslag, maar ook Mees T. en Kaan B. Kaan B. moet hiervoor 2,5 jaar de cel in.

Martijn T. werd volledig vrijgesproken. De overige verdachten zijn schuldig bevonden aan openlijk geweld. Ook Daan van S. kreeg 2,5 jaar cel, waarvan wel zes maanden voorwaardelijk. Lars van den H. is veroordeeld tot 150 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Vier van de verdachten zijn direct vastgezet. In het geval van twee verdachten ontstond verwarring, omdat ze per vergissing werden aangehouden. Of er verdachten in hoger beroep gaan, is nog niet duidelijk.

2:00 Afspelen knop Hoofdverdachte 'zeer teleurgesteld' over vonnis in Mallorca-zaak

Benieuwd geworden naar wat zich heeft afgespeeld op Mallorca? Luister dan onze truecrimepodcast Het geheim van Mallorca, over de dodelijke mishandeling op het Spaanse eiland:

Eerder

Aanbevolen artikelen