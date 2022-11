Sanil B. als enige schuldig bevonden aan dood Carlo Heuvelman en krijgt 7 jaar cel

De rechtbank in Lelystad heeft alleen Sanil B. schuldig bevonden aan de dood van Carlo Heuvelman en heeft hem veroordeeld tot zeven jaar cel. Mees T. en Hein B. zijn vrijgesproken als het gaat om de dood van de man uit Waddinxveen. Ze zijn wel schuldig bevonden aan ander geweld die nacht in juli vorig jaar en kregen hiervoor 2,5 jaar cel.

Met de veroordeling is een deel van het antwoord gekomen op de belangrijkste vraag in dit proces: wat is er gebeurd met Carlo in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar.

Daarnaast is het aangetroffen DNA van Carlo op zijn schoen een zogenaamd daderspoor. Dat betekent dat het bewijs is dat hij Carlo heeft getrapt.

Hoewel de rechtbank ervan overtuigd is dat minimaal één ander persoon ook verantwoordelijk is voor de dood van Carlo, is er onvoldoende bewijs dat dit Mees T. of Hein B. is geweest. Er was tegen hen acht jaar geëist.