Dierenopvang in financiële problemen, opschorting dreigt voor aantal locaties

Dierenopvangcentra in heel Nederland hebben financiële problemen. De buffers van 69 wildopvangcentra raken op door de hoge energieprijzen en personeelskosten. Bij een aantal centra is de nood zo hoog dat opschorting dreigt, vertelt een woordvoerder van Stichting Wildopvang aan NU.nl.

"Elk jaar is het onzeker of we door kunnen gaan. Maar dit jaar meer dan ooit", zegt de woordvoerder. Ook Stichting Dierenlot hoort het steeds vaker. "Met de huidige energietarieven wordt het voor veel organisaties een zeer lastige situatie", zegt Jane van den Berg, die als woordvoerder en afdelingshoofd fondswerving werkt bij de stichting.

De hoge kosten leidden bij een opvangcentrum in Zuid-Holland tot een gedwongen sluiting. Dat levert veel problemen op voor de opvangcentra in de buurt die vijfduizend dieren die in het centrum werden verzorgd, moeten opvangen.

"Dierenambulances moeten verder rijden en opvangen zullen het nog drukker krijgen", laat de opvang weten. Zo zijn er meer opvangen die mogelijk tegen opschorting aanlopen. Bijvoorbeeld in een opvangcentrum in Groningen. Daar zijn de energiekosten vervijfvoudigd.

Stichting Dierenlot steunt zo'n 280 organisaties in Nederland. Daaronder valt ook de opvang van exotische dieren waar het heel warm moeten zijn. Daar lopen de energiekosten dus nog verder op. Van den Berg vertelt dat opvangen vaak geen moderne gebouwen en dus slecht geïsoleerd zijn.

"Dus de kosten rijzen vaak de pan uit", zegt ze. Ze vertelt dat de stichting alle opvangen oproept om te verduurzamen. Daar is extra geld voor vrijgemaakt.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over de gevolgen van de kostencrisis Blijf met meldingen op de hoogte

Opvang natuurdieren is afhankelijk van fondsen en donaties

Normale dierenasielen die honden, katten, konijnen en andere knaagdieren opvangen, worden geholpen door de gemeenten. Die zijn dan ook verplicht om financiële hulp te bieden aan dierenasielen.

Maar dat zit anders bij centra die andere diersoorten zoals exoten opvangen. De financiering daarvan is niet wettelijk geregeld, legt Van den Berg uit. De gemeente of de provincie is dan ook niet verplicht om hulp te bieden en veel doen dat dan ook niet. Meestal omdat ze daar geen geld voor hebben.

De opvang van natuurdieren is dus afhankelijk van fondsen en particuliere donaties en die zijn niet genoeg om de kosten te dekken. Dat baart ook de Dierenbescherming zorgen. "Het gaat niet alleen om de zorg voor de dieren, maar ook voor stijgende personeelskosten, onderhoud en energie- en brandstofkosten", zegt een woordvoerder.

Maar Stichting Wildopvang benadrukt dat fondsen en donaties bedoeld zijn voor de dieren. Hun welzijn wordt voorop gesteld. "De kantines worden vaak al niet meer verwarmd", zegt ze.

Steeds meer eisen voor opvangcentra

De overheid stelt steeds meer eisen stelt aan opvangcentra. Zo moet elk dier in nood geholpen worden. "Dat willen wij uiteraard ook", meldt Stichting Wildopvang. "Maar we kunnen niet blijven groeien en verbeteren als daar geen financiële bijdrage tegenover staat."

Er is wel een motie aangenomen die deze problemen zou moeten verhelpen, al is de uitvoering nog niet bepaald. Het plan van aanpak wordt pas in maart 2023 verwacht. Tot die tijd bepalen de gemeenten en de provincies waar het geld naartoe gaat.

In Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg krijgen de opvangen wel financiële hulp, maar dat is dus niet altijd voldoende. Gelderland heeft een winterfonds van 10 miljoen euro opgesteld. Dat geld kan de gemeente gebruiken voor onder meer dierenopvang.

Het is nog niet bekend of de provincie dat geld daadwerkelijk gaat besteden. Friesland, Overijssel en Drenthe geven aan niet bij te dragen aan de opvang van wilde dieren.

Een wasbeer die wordt opgevangen in een wildopvangcentrum. Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen