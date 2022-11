Jeugdbeschermers overleggen voorlopig niet met overheid vanwege werkdruk

Jeugdbeschermingsorganisaties hebben besloten om voorlopig niet meer deel te nemen aan bepaalde overleggen en bijeenkomsten met de landelijke overheid. De organisaties doen dat omdat de werkdruk te hoog is.

"Het is crisis in de jeugdbescherming", schrijven de organisaties in een brief aan ministeries en inspecties. "In december vorig jaar stuurden wij een brandbrief. Sindsdien heeft er vaak en intensief overleg plaatsgevonden, maar de problemen zijn niet minder geworden."