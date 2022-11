Weerbericht: Regenachtige dag met lage temperaturen in het noorden

Vanochtend, vanmiddag en vanavond zal het op veel plaatsen regenen. Daardoor is het iets koeler dan in de voorgaande dagen, met een gemiddelde temperatuur van 11 graden. In het uiterste noordoosten zal het kwik niet boven de 6 graden komen.

De buien die vannacht over ons land trokken zijn vanochtend nog niet allemaal verdwenen. In vrijwel heel het land is het bewolkt en kan het lokaal gaan regenen.

Vroeg in de middag zal het op veel plaatsen nog nat zijn. Daarna gaat het vanuit het zuiden langzaamaan opklaren. In het noordwesten en noorden blijft het nog wél regenen.

Ook vanavond is het bewolkt en regent het in het noorden. Elders is het waarschijnlijk droog. Het is de gehele dag vrijwel windstil.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

Aanbevolen artikelen