Rijkswaterstaat verwacht drukke spitsen donderdag, roept op om thuis te werken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Rijkswaterstaat verwacht een drukke ochtend- en avondspits op donderdag. Reden daarvoor is een combinatie van "verkeersaanbod en regenval". Daarom roept de verkeersorganisatie mensen via Twitter op om thuis te werken.

Er is voor morgen regen voorspeld tijdens de ochtend- en avondspits. Daardoor kan het erg druk worden op de weg, verwacht Rijkswaterstaat.

Dinsdag was het ook al erg druk op de weg. Toen stond er op het hoogtepunt van de avondspits meer dan 600 kilometer file op de snelwegen.

Woensdag was er rond de avondspits grote drukte in de omgeving van Rotterdam. Reden daarvoor was een aantal ongelukken.