Bouwers paasvuren Overijssel vrezen dat traditie in rook opgaat door stikstofeis

Organisaties die paasvuren in Overijssel bouwen, moeten volgend jaar eerst laten uitrekenen of de brandstapel geen stikstof in nabijgelegen natuurgebieden uitstoot. Als dat wel zo is, is er waarschijnlijk een natuurvergunning voor het paasvuur nodig. En de kans is vrij klein dat ze zo'n vergunning krijgen, waarschuwt de provincie Overijssel al bij voorbaat.

Overijssel stuurde paasvuurbouwers deze week een brief over de verplichte stikstofberekening voor de brandstapels, zo bevestigt de provincie na berichtgeving van RTV Oost. Paasvuurbouwer Jos Harmelink uit Vasse zette de provinciale brief op Twitter met de opmerking: "Daar gaat weer een traditie."

Een stikstofberekening laten uitvoeren is volgens hem kostbaar. Organisaties die de traditie in Overijssel in stand houden, bestaan uit vrijwilligers die zo'n bedrag niet in kas hebben. Bovendien worden paasvuren meestal buitenaf en in de buurt van natuur gebouwd. Daardoor is de kans volgens Harmelink groot dat de bouwers prijzige maatregelen moeten nemen of een vergunning nodig hebben.

De provincie wil ook dat paasvuurbouwers maatregelen nemen om te voorkomen dat beschermde diersoorten last hebben van de vlammen. Het is op grond van de Wet natuurbescherming verboden om beschermde dieren te verstoren of hun verblijfplaatsen aan te tasten.

Tijdens de opbouwfase van een brandstapel zouden bijvoorbeeld egels en marters zich in het hout kunnen verschuilen. Vogels kunnen erin gaan nestelen. Organisaties moeten dat voorkomen met afrasteringen en schriklint, vindt de provincie.

De Statenfractie van de Onafhankelijke Conservatieve Liberalen (OCL) heeft onmiddellijk vragen over de brief geteld en noemt de eisen "buitenproportioneel". De fractie wil weten of er ook stikstofeisen gaan gelden voor carnavalsoptochten op het platteland.

