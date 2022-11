Centrum Seksueel Geweld ontving dit jaar een recordaantal meldingen

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft sinds zijn oprichting tien jaar geleden nog nooit zoveel meldingen gekregen. Naar schatting zochten dit jaar al zo'n tienduizend mensen contact voor hulp na een ervaring met seksueel geweld. Volgens Iva Bicanic, voorzitter van het CSG, is de toename te wijten aan de groeiende bewustwording na de onthullingen over The voice of Holland.

Tot nu toe zijn dit jaar 60 procent meer meldingen binnengekomen dan een jaar eerder, blijkt uit een woensdag gepubliceerd jaarverslag van het CSG. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de toenemende bewustwording en de groeiende naamsbekendheid van het centrum, zegt Bicanic. Vorig jaar steeg het aantal meldingen al met een derde ten opzichte van 2020.

Bicanic denkt niet dat het aantal slachtoffers zo hard is toegenomen. Wel denkt ze dat inmiddels iets meer mensen met online seksueel misbruik te maken krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om misbruik via sociale media. "Ook daar kun je ziek van worden", benadrukt de voorzitter.

Volgens het centrum zijn er lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Daardoor is het lastig om mensen die langer geleden slachtoffer zijn geworden door te verwijzen naar traumabehandeling. "We moeten deze slachtoffers direct hulp bieden, nadat ze om hulp hebben durven vragen", vindt Bicanic. Bijvoorbeeld vanwege schaamte is voor veel slachtoffers de drempel om hulp te vragen heel hoog.

Volgens haar staat ook de beschikbaarheid van forensisch-medisch onderzoek "onder druk". Dat onderzoek is belangrijk, omdat dan meteen na een aanranding of verkrachting sporen van de verdachte veiliggesteld kunnen worden. Toch doet wereldwijd maar een kleine 10 procent van de slachtoffers daadwerkelijk aangifte.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-01 01 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-01 88 of de chat.

