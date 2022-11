Preventiepil lijkt te werken: minder hiv bij mannen die seks hebben met mannen

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses onder mannen die seks hebben met mannen is in 2021 gedaald. Dat blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van de stichting hiv monitoring. Volgens de stichting duidt die daling op een goede werking van de preventiepil PrEP. Tegelijkertijd had niet iedereen toegang tot dit middel.

Het totale aantal mensen dat hoort dat ze hiv hebben vertoont al jarenlang een dalende lijn. Zo werden in 2018 nog 664 diagnoses vastgesteld, en daalde dit in 2020 naar 411. In 2021 hoorden iets meer mensen, 427, dat ze hiv hadden.

De daling was in 2021 vooral te zien bij de groep mannen die seks hebben met mannen. Iets meer dan de helft (59 procent) van alle hiv-diagnoses werd bij deze groep vastgesteld. Dat was in 2018 nog 66 procent en in 2020 63 procent.

Volgens hiv monitoring is het aannemelijk dat de daling samenhangt met het aanbieden van de hiv-preventiepil. "Een deel van de mensen die in het verleden met een vroege hiv-infectie in zorg zouden zijn gekomen, wordt nu adequaat door PrEP beschermd."

Mensen kunnen de PrEP-pillen slikken om te voorkomen dat ze met hiv besmet raken. Sinds 2019 is het middel via een landelijke proef voor een beperkte groep mannen via de GGD te krijgen. Daarnaast is de pil ook nog via de huisarts te krijgen, maar dat is een stuk duurder.

Lange wachtlijsten voor PrEP-proef

Niet iedereen kon via de proef de pillen krijgen, of kreeg ze te laat. De proef heeft plaats voor maximaal 8.500 personen, maar die plekken zijn al enige tijd vol, zegt Aidsfonds-Soa aids Nederland. Er zouden nog 2.500 mensen op de wachtlijst staan.

In ieder geval 48 mensen hebben hiv opgelopen terwijl ze wel PrEP hadden willen gebruiken, zegt stichting hiv monitoring. Ze willen daarom dat de PrEP-zorg beter en toegankelijker wordt. "Dat zou een deel van deze nieuwe hiv-diagnoses hebben kunnen voorkomen."

Directeur Mark Vermeulen van Aidsfonds-Soa aids Nederland noemt het "ronduit schokkend". Beide organisaties riepen eerder al op om meer mensen toegang te geven tot PrEP. Het vergroten van de proef kan niet omdat er geen budget voor is, en er onvoldoende personeel beschikbaar is, schreef minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) begin september in een Kamerbrief.

Vermeulen: "Hoewel er tegenwoordig goed te leven valt met hiv, moeten mensen met hiv de rest van hun leven behandeld worden. We hebben de mogelijkheid om dit te voorkomen, maar zetten dit niet volledig in."

