Weerbericht: Typische herfstdag met bewolking en hier en daar een bui

Woensdag lijkt een grauwe dag te worden. Verspreid over de dag trekken wolkenvelden en (kleine) buien over het land. Het wordt maximaal 12 graden.

De dag start nog met opklaringen nadat het in de nacht van dinsdag op woensdag lokaal kon regenen. Alleen in het noorden en noordoosten houden de wolken en buien iets langer aan.

Ook in het restant van de dag blijft het vooral erg bewolkt. Lokaal kan een bui vallen. In het hele land, met uitzondering van de kustgebieden, is het vrijwel windstil.

In de loop van de avond kunnen vanuit het zuidwesten nieuwe wolken het land binnendrijven. Aan het einde van de avond kan het dan ook in Zeeland gaan regenen. Die buien trekken in de nacht naar donderdag over de rest van het land.