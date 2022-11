Uitspraak in de zaak Carlo Heuvelman: komen er antwoorden?

Vandaag wordt er uitspraak gedaan in de Mallorca-zaak. Wie is er verantwoordelijk voor de dood van Carlo Heuvelman? Zijn er schuldigen aan te wijzen? En zo ja, wat weten we dan over die fatale nacht in 2021?

De dood van Carlo staat centraal in deze zaak. Er speelt in deze zaak meer dan alleen de dood van Carlo, maar het gaat vooral over de vraag wat er met de destijds 27-jarige man uit Waddinxveen is gebeurd.

Temeer omdat redelijk vaststaat wat de rollen waren van de in totaal negen verdachten bij de andere geweldsincidenten van die nacht in juli vorig jaar. Die incidenten zijn deels vastgelegd op camera en worden ook bekend door de betrokkenen.

Maar wat er met Carlo is gebeurd voor café de Bierexpress staat niet op beeld. De rechter moet het doen met forensisch bewijs (DNA), getuigenverklaringen en met het verhaal van de verdachten zelf. Dat verhaal is samen te vatten in: ik was het niet en ik heb het ook niet gezien.

Er zijn zestig getuigen gehoord. Daaruit blijkt dat Carlo is geslagen, op de grond viel en toen hij daar lag, werd geschopt tegen zijn hoofd. Vier dagen later, op 18 juli, overleed Carlo aan zijn verwondingen in een Spaans ziekenhuis.

De meeste getuigen hebben het over meerdere jongens die rondom Carlo stonden, maar wie, dat weten ze niet goed. Veel hadden gedronken en daarnaast ging het heel snel.

Eén getuigenverklaring springt eruit. Dat is een getuige die zegt dat ze die nacht aanwezig was en ze niet had gedronken. Ze wijst Sanil B. en Hein B. aan als betrokkenen bij de dood van Carlo.

Er is ook commentaar op deze getuige. Volgens een deskundige, Peter van Koppen, zijn er fouten gemaakt bij het verhoor van deze getuige. Daarnaast is ze onbedoeld dingen gaan invullen, aldus de rechtspsycholoog.

Ook Mees T. wordt expliciet genoemd. Een getuige beschrijft een persoon die betrokken was bij het geweld tegen Carlo, en die beschrijving voldoet aan het uiterlijk van T. In onderlinge gesprekken wijzen verdachten zelf ook naar T.

Dan is er nog het DNA van Carlo op de schoen van Sanil. Het gaat hier om materiaal waar zo weinig van gevonden is, dat het niet is gelukt om vast te stellen om wat voor DNA het gaat. Dat is belangrijk omdat DNA zich makkelijk verplaatst. Is het dan wel aan te duiden als een zogenoemd daderspoor?

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wel. Dat komt door de plek waar het DNA is gevonden. Namelijk op een plek op de schoen "waar je dat kunt verwachten als je iemand trapt", aldus de politie.

Alles bij elkaar reden voor het OM om tegen Sanil tien jaar cel en tegen Hein en Mees acht jaar cel te eisen.

Hoe komt de rechtbank tot een oordeel? Een rechtbank weegt het bewijs. Een voorbeeld hiervan is het bepalen of een getuigenverklaring betrouwbaar is. Is dat het geval, dan is dat bruikbaar als bewijs.

In het geval van het DNA oordeelt de rechtbank of het hier om een daderspoor gaat. Als dat zo is, dan is een veroordeling van Sanil een stapje dichterbij.

Ook de uitleg van de verdachten speelt een rol. Hebben zij een betrouwbaar verhaal verteld over wat er die nacht is gebeurd? Op basis van deze afwegingen wordt er vandaag uitspraak gedaan.

Toch kan het echte verhaal van die fatale nacht alleen worden verteld door de aanwezigen zelf. Los van het aanwijzen van een schuldige of schuldigen is het verhaal zonder uitleg nooit helemaal compleet. Het is de reden waarom rechtbanken vaak zeggen dat ze het verdachten kwalijk nemen dat ze voor de nabestaanden geen verklaring geven over wat er precies is gebeurd, en vooral waarom.

Met de uitspraak zal de zaak niet klaar zijn omdat een hoger beroep onvermijdelijk lijkt. Wie weet komen er dan nog antwoorden. De uitspraak bij de rechtbank in Lelystad is vanaf 10.00 uur live te volgen op NU.nl.

