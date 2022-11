Celstraffen en tbs voor jongens die Tim (15) doodstaken in Middelburg

Twee minderjarige broers hebben celstraffen en (jeugd-)tbs gekregen voor het doodsteken van de vijftienjarige Tim in Middelburg. De jongen werd in januari dit jaar zeventien keer gestoken vanwege een schuld van 50 euro. Hij overleed een paar dagen later.

De oudste broer, een jongen van zeventien jaar, heeft twee jaar celstraf gekregen en tbs. Zijn zestienjarige broertje moet een jaar de cel in en kreeg jeugd-tbs opgelegd. Dat is de maximale straf in de jeugdstrafrecht.

Volgens de rechtbank in Middelburg was de zeventienjarige jongen al twee maanden bezig met zijn plan om Tim te vermoorden. Dat blijkt onder andere uit WhatsApp-berichten die de broers naar elkaar stuurden. De oudste broer had ruzie met Tim om een schuld van 50 euro.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van twaalf jaar geëist tegen de oudste verdachte. Justitie vond de steekpartij zo ernstig dat het volwassenenstrafrecht moest worden toegepast. De rechtbank vindt ook dat hij als volwassene moet worden berecht, omdat de rechter wil dat hij 'gewone' tbs krijgt. De oudste broer krijgt twee jaar cel vanwege zijn leeftijd en omdat de rechtbank wil dat hij snel begint met tbs.

Op 9 januari dit jaar zou Tim gaan gamen met een van de broers. Op de Meanderlaan in Middelburg steekt de jongste broer hem neer. De zwaargewonde Tim overlijdt een paar dagen later in het ziekenhuis. De broers hielden zich in eerste instantie schuil, maar meldden zich een paar dagen na de steekpartij alsnog bij de politie.

De broers moeten ook een schadevergoeding betalen aan de familie van Tim.

Eerder

Aanbevolen artikelen