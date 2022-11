'Vloedgolf aan acties' nodig om biodiversiteit en klimaat te verbeteren

Biodiversiteit behouden en klimaatverandering tegengaan: de internationale doelen om dat voor elkaar te krijgen worden niet gehaald. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) woensdag in een rapport. Daarom is er wereldwijd een ander klimaatbeleid nodig.

Natuurverlies moet in 2030 wereldwijd gestopt zijn, en in 2050 zelfs volledig ongedaan gemaakt zijn. Dat is het vergezicht dat het rapport schetst. Dat vraagt niet alleen het aanpakken van veroorzakers van biodiversiteitsverlies, maar ook grootschalige natuurherstelprojecten.



Om dat mogelijk te maken moeten regeringen over de hele wereld blijven samenwerken met steden, provincies en bedrijven. Dat gebeurt al, maar volgens het PBL is er een "vloedgolf aan gezamenlijke acties" nodig om de doelstellingen te behalen.