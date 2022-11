Oost-Nederland kampt nog steeds met een groot neerslagtekort

Het oosten van ons land heeft nog steeds te maken met een groot neerslagtekort. Het tekort is groter dan in de droogste jaren, waarschuwt waterschap Vechtstromen dinsdag. De grondwaterstand is daardoor nog steeds niet hersteld. Het zou vijf maanden lang moeten regenen om het grondwaterpeil aan te vullen.

Volgens het KNMI bedroeg het landelijk watertekort in september 318 millimeter. Dat is twee keer zoveel als normaal. In het westen en noorden is dat tekort inmiddels verholpen, maar in Twente staat het neerslagtekort nog op 301 millimeter. Ook in Hoogeveen is het tekort nog veel te groot.

Dit betekent dat de grondwaterstand ook nog veel te laag is, want de zandgronden in het gebied zijn volledig afhankelijk van regenbuien.

"Het wil maar niet gaan regenen. Hier en daar een buitje, maar dat is lang niet voldoende voor herstel van de grondwaterstanden. Ook deze week blijft het weer veelal droog", meldt het waterschap. De lage grondwaterstand is funest voor de natuur en de landbouw. "Dus we hopen op een nat voorjaar."

Het waterschap laat alle stuwen in de zomerstand staan. Daardoor kan zoveel mogelijk regen worden opgevangen en vastgehouden. Dat water moet dan vervolgens in de bodem sijpelen.

En mogelijk is de waterkwaliteit in sommige sloten nog steeds niet goed, doordat het niet of nauwelijks regent. Het waterschap vraagt mensen die happende of dode vissen hebben gezien dat te melden. De dieren kunnen dan naar ander water worden overgezet.

