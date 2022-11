Overgroot deel van jeugdcriminaliteit komt maar in een klein aantal buurten voor

Jeugdcriminaliteit komt in de meeste van de 13.600 Nederlandse buurten niet of nauwelijks voor. In 2019 deed bijna een kwart van de gevallen zich voor in de 136 buurten met de meeste jeugdcriminaliteit. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Onder jeugdcriminaliteit verstaan we criminaliteit onder jongeren van 12 tot 23 jaar. Zij wonen vaker in buurten waar relatief meer jonge mannen wonen, blijkt uit het onderzoek.

Toch is iemands persoonlijkheid meer van invloed op het plegen van delicten dan de kenmerken van de buurt waarin diegene woont, benadrukt het WODC. Ook zijn het veelal jongeren uit grote gezinnen die vanwege de drukte in huis vaker op straat rondhangen.

In buurten met veel horeca, uitgaansgelegenheden en winkels komt vaak meer jeugdcriminaliteit voor. In grote steden zijn meer van zulke gelegenheden. Maar het WODC zegt dat het beleid ook op niet-stedelijke gebieden gericht moet zijn, omdat ook daar jeugdcriminaliteit voorkomt.

In sommige buurten worden bepaalde delicten vaker gepleegd. Criminaliteit waarbij wapens en drugs een rol spelen, komt voor in een beperkt aantal buurten. Vermogens- en geweldsdelicten vinden op meer plekken plaats.

Het onderzoek naar geregistreerde jeugdcriminaliteit in heel Nederland gaat over 2016 tot en met 2019. Jeugdcriminaliteit neemt al zo'n tien jaar af. In 2014 waren er landelijk nog zo'n 70.200 politieregistraties, maar in 2019 was het aantal teruggelopen tot 53.200.