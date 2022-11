Weerbericht: Iets warmere maar ook nattere dag voor de boeg

Delen via E-mail

De dinsdag lijkt natter maar ook ietsjes warmer te zijn dan de maandag. Toen kwam het kwik voor het eerst sinds begin april niet boven de 10 graden uit. Vandaag kan het lokaal zo'n 13 graden worden.

De dag begint met motregen en bewolking. Later breekt de zon vanuit het zuidwesten door en klaart het op.

In het restant van de dag wisselen bewolkte en zonnige periodes elkaar af. Landinwaarts is het vrijwel windstil, aan zee is er sprake van een vrij krachtige wind.